Краткое содержание рассказа Рэя Брэдбери " Дом"

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Сержант Холлис, умный, но обеспокоенный внутренней дилеммой молодой человек, приходит на беседу с полковником. До него дошли слухи о неважном психическом самочувствии солдата. Однако разговор приобретает неожиданный поворот. Холлис отвергает предложение о переводе в другой округ, отказывается от участия в военных действиях, он не желает больше войн. Более того, сержант выдвигает фантастическое предположение о том, что в один прекрасный день все оружие исчезнет с лица земли. Полковник отвечает на предположения цинизмом военного: битвы не прекратятся никогда. Люди обнажат кулаки, пустят в ход зубы и когти, словно звери, но никогда не смогут отказаться от противостояния. Сержант отвечает на это резким выпадом, он давно изобрел устройство, которое вызывает «нервный шок» у оружейной стали и превращает ее в ржавчину. Вывод однозначен - военному нужен доктор. Полковник берет из кармана ручку с колпачком из патрона, чтобы выдать Холлису направление к врачу, показывая, что не поверил ни единому слову. Это наполняет сержанта, который целый месяц раздумывал о судьбе оружия, решимостью. Холлис заявляет, что воспользуется отпускной и выйдет из лагеря на несколько минут, прощается со старшим по званию и покидает кабинет. Некоторое время спустя полковник начинает обсуждать по телефону состояние сержанта с доктором и, собираясь сделать пометку ручкой с колпачком из ружейного патрона, находит только рыжую пыль… Ржавчину. Он тут же звонит часовому и без колебаний приказывает догнать и застрелить Холлиса. Но тот не может выполнить приказ. Больше никто не может воспользоваться оружием. Разбивая о стену стул и вооружаясь крепкой ножкой, полковник мчится вдогонку за главным преступником, посягнувшим на диктатуру оружия. Мчится, словно первобытный человек, лишенный интеллекта. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/129838/rasskaz-reya-bredberi-rjavchina-kratkoe-soderjanie-i-analiz