Помогите решить примеры с дробями : 1 1/2-1/2; 1 1/5-2/5; 1 1/4-3/4;
Математика
Помогите решить примеры с дробями : 1 1/2-1/2; 1 1/5-2/5; 1 1/4-3/4;
Ответ(ы):
Гость:
1)11/2-1/2=10/2 2)11/5-2/5=9/5 3)11/4-3/4=8/4 лайкниш пожалуйста♡
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