Сочных яблок - написать это же словосочетание в предложном падеже. Зимних ботино?? - написать это же словосочетание в предложном падеже. Свободных мест - написать это же словосочетание в предложном падеже. Чистых кастрюль - ...

Русский язык

Сочных яблок - написать это же словосочетание в предложном падеже. Зимних ботино?? - написать это же словосочетание в предложном падеже. Свободных мест - написать это же словосочетание в предложном падеже. Чистых кастрюль - написать это же словосочетание в предложном падеже. Тёплых пальто - написать это же словосочетание в предложном падеже. Красных помидоров - написать это же словосочетание в предложном падеже. Резиновых сапог - написать это же словосочетание в предложном падеже. Летних каникул - написать это же словосочетание в предложном падеже. Красивых туфель - написать это же словосочетание в предложном падеже. Модных костюмов - написать это же словосочетание в предложном падеже.

Автор: Гость