Сочных яблок - написать это же словосочетание в предложном падеже. Зимних ботино?? - написать это же словосочетание в предложном падеже. Свободных мест - написать это же словосочетание в предложном падеже. Чистых кастрюль - ...
Русский язык
Сочных яблок - написать это же словосочетание в предложном падеже. Зимних ботино?? - написать это же словосочетание в предложном падеже. Свободных мест - написать это же словосочетание в предложном падеже. Чистых кастрюль - написать это же словосочетание в предложном падеже. Тёплых пальто - написать это же словосочетание в предложном падеже. Красных помидоров - написать это же словосочетание в предложном падеже. Резиновых сапог - написать это же словосочетание в предложном падеже. Летних каникул - написать это же словосочетание в предложном падеже. Красивых туфель - написать это же словосочетание в предложном падеже. Модных костюмов - написать это же словосочетание в предложном падеже.
Ответ(ы):
Гость:
Зимних ботинках Свободных местах Чистых кастрюль Тёплых пальто Красных помидоров Резиновых сапогах Летних каникулах Красивых туфлях Модных костюмах Некоторые словосочетаниях не склоняются
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите ответить на вопрос по литературе: Подумайте,что расскажет дома о встрече с бывшим одноклассником толстый??
Русский язык