Помогите ответить на вопрос по литературе: Подумайте,что расскажет дома о встрече с бывшим одноклассником толстый??
Литература
Помогите ответить на вопрос по литературе: Подумайте,что расскажет дома о встрече с бывшим одноклассником толстый??
Ответ(ы):
Гость:
Это серьёзно что ли?? Реально существуют такие тупые учебники??? Вообще-то это скорее логика! Ну а если ты серьёзно, то тоже самое, что и другие: типа классно всё было, приятно, старые друзья и т.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык