Помогите ответить на вопрос по литературе: Подумайте,что расскажет дома о встрече с бывшим одноклассником толстый??

Литература
Помогите ответить на вопрос по литературе: Подумайте,что расскажет дома о встрече с бывшим одноклассником толстый??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это серьёзно что ли?? Реально существуют такие тупые учебники??? Вообще-то это скорее логика! Ну а если ты серьёзно, то тоже самое, что и другие: типа классно всё было, приятно, старые друзья и т.п. 
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