Найдите площадь круга описанного около правильного треугольника со стороной 3 ко??ень из 3
Геометрия
Найдите площадь круга описанного около правильного треугольника со стороной 3 ко??ень из 3
Ответ(ы):
Гость:
Радиус окружности = a / , где а - сторона правильного треугольника. радиус = 3 /=3 площадь круга = * радиус * радиус площадь = *3*3=9 Ответ:9
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