Объясните фразу пушкина Западная Европа была спасена растерзанной и издыхающей Россией
История
Объясните фразу пушкина Западная Европа была спасена растерзанной и издыхающей Россией
Ответ(ы):
Гость:
Ну как будто европа была спасена Россиией
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Биология, 9 класс, задача на генетику. Если скрестить гомозиготное розеточное животное с гомозиготным гладкошерстным, каков будет внешний вид F1 ...
Информатика
Запишите последовательность двадцати чисел натурального ряда, начиная от единиц??, для позиционных систем с основаниями 2, 3, 5, 8. Оформите резу...
Русский язык