Объясните фразу пушкина Западная Европа была спасена растерзанной и издыхающей Россией

История
Объясните фразу пушкина Западная Европа была спасена растерзанной и издыхающей Россией
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну как будто европа была спасена Россиией
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