Запишите последовательность двадцати чисел натурального ряда, начиная от единиц??, для позиционных систем с основаниями 2, 3, 5, 8. Оформите результаты в виде таблицы: n=10 1 2 3 19 20 n=2 n=3 n=5 n=8
Информатика
Запишите последовательность двадцати чисел натурального ряда, начиная от единиц??, для позиционных систем с основаниями 2, 3, 5, 8. Оформите результаты в виде таблицы: n=10 1 2 3 19 20 n=2 n=3 n=5 n=8
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