Стороны треугольника 8 см 16 см и 20 см . найти стороны ему подобного треугольника с периметром 66 см

Геометрия

Стороны треугольника 8 см 16 см и 20 см . найти стороны ему подобного треугольника с периметром 66 см

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