Стороны треугольника 8 см 16 см и 20 см . найти стороны ему подобного треугольника с периметром 66 см

Геометрия
Стороны треугольника 8 см 16 см и 20 см . найти стороны ему подобного треугольника с периметром 66 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12,   24,   30................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У записі числа 47 закреслили цифру 7. На скільки одиниць зменшилося це число
Ответить
Математика
Допиши данные ниже числа так,чтобы каждое из них было записано семь раз,включая уже записанные?1,4,7,?
Ответить
Математика
Чтобы получить 3 кг подсолнечного масла, надо взять 16 кг семян подсолнечника. Скол??ко кг семян нужно, чтобы получить 15 кг подсолнечного масла?
Ответить
Русский язык
Какой падеж у слова своею
Ответить
Литература
Pronume românesc remarcând la funcția pronumelui in limba
Ответить