Стороны треугольника 8 см 16 см и 20 см . найти стороны ему подобного треугольника с периметром 66 см
Геометрия
Стороны треугольника 8 см 16 см и 20 см . найти стороны ему подобного треугольника с периметром 66 см
Ответ(ы):
Гость:
12, 24, 30................
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