У записі числа 47 закреслили цифру 7. На скільки одиниць зменшилося це число

Математика
У записі числа 47 закреслили цифру 7. На скільки одиниць зменшилося це число
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если в числе 47 зачеркнуть цифру 7,тогда это число уменьшится на 7 единиц.
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