Складiтут 3 речення зi словами гра, грайливий,гратися.

Математика
Складiтут 3 речення зi словами гра, грайливий,гратися.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ми так захопилися грою, що забули про усе на світі. Грайливий та веселий хлопчик ніби то зміг підскочити з візочку та побігти, але хвороба завадила відчути під ногами землю. На дорозі гратися м"ячем небезпечно, тому що автомобілі можуть не побачити малих бешкетників на дорозі і зпричинити аварію.
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