Тени по падежам словосочетание золотая рожь
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Тени по падежам словосочетание золотая рожь
Ответ(ы):
Гость:
И.п. (есть кто? что?) золотая рожь Р.п. (нет кого? чего?) золотой ржи Д.п. (дать кому? чему?) золотой ржи В.п. (винить кого? что?) золотую рожь Т.п. (творить кем? чем?) золотой рожью П.п. (думаю о ком? о чем?) о золотой ржи
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