Биология, 9 класс, задача на генетику. Если скрестить гомозиготное розеточное животное с гомозиготным гладкошерстным, каков будет внешний вид F1 и F2? Потомства от возвратного скрещивания особей F1 с её розеточным родителем? С...

Биология

Биология, 9 класс, задача на генетику. Если скрестить гомозиготное розеточное животное с гомозиготным гладкошерстным, каков будет внешний вид F1 и F2? Потомства от возвратного скрещивания особей F1 с её розеточным родителем? С её гладким родителем? Розеточная шерсть - доминирующий признак. Помогите, пожалуйста! И подробно, если можно. Спасибо!

Автор: Гость