Биология, 9 класс, задача на генетику. Если скрестить гомозиготное розеточное животное с гомозиготным гладкошерстным, каков будет внешний вид F1 и F2? Потомства от возвратного скрещивания особей F1 с её розеточным родителем? С...
Биология
Биология, 9 класс, задача на генетику. Если скрестить гомозиготное розеточное животное с гомозиготным гладкошерстным, каков будет внешний вид F1 и F2? Потомства от возвратного скрещивания особей F1 с её розеточным родителем? С её гладким родителем? Розеточная шерсть - доминирующий признак. Помогите, пожалуйста! И подробно, если можно. Спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Р АА(гомозиготное розеточное) х аа(гомозиготное гладкошерстное) G А а F Aa (Гетерозиготное розеточное) P АА х Аа (розетночый родитель х особь F1) G А А,a F AA, Aa P аа х Аа (гладкий родитель х особь F1) G а А,а F Аа, аа (гетерозиготные розеточные, гомозиготные гладкие) Если я правильно поняла задачу, то вот.
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