Биология, 9 класс, задача на генетику. Если скрестить гомозиготное розеточное животное с гомозиготным гладкошерстным, каков будет внешний вид F1 и F2? Потомства от возвратного скрещивания особей F1 с её розеточным родителем? С...

Биология
Биология, 9 класс, задача на генетику. Если скрестить гомозиготное розеточное животное с гомозиготным гладкошерстным, каков будет внешний вид F1 и F2? Потомства от возвратного скрещивания особей F1 с её розеточным родителем? С её гладким родителем? Розеточная шерсть - доминирующий признак. Помогите, пожалуйста! И подробно, если можно. Спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Р  АА(гомозиготное розеточное) х  аа(гомозиготное гладкошерстное) G  А                                                     а F                         Aa (Гетерозиготное розеточное) P      АА х Аа   (розетночый родитель х особь F1) G         А      А,a F           AA, Aa P   аа х Аа    (гладкий родитель х особь F1) G      а     А,а F   Аа, аа (гетерозиготные розеточные, гомозиготные гладкие) Если я правильно поняла задачу, то вот.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Запишите последовательность двадцати чисел натурального ряда, начиная от единиц??, для позиционных систем с основаниями 2, 3, 5, 8. Оформите резу...
Ответить
Математика
Складiтут 3 речення зi словами гра, грайливий,гратися.
Ответить
Русский язык
Тени по падежам словосочетание золотая рожь
Ответить
Геометрия
Стороны треугольника 8 см 16 см и 20 см . найти стороны ему подобного треугольника с периметром 66 см
Ответить
Математика
У записі числа 47 закреслили цифру 7. На скільки одиниць зменшилося це число
Ответить