I. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, затем переведите их письменно (при анализе и переводе учитывайте, что последнее слово является основным, а предшествующее поясняет его). Der Arbeitsplan, ...
Немецкий язык
I. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, затем переведите их письменно (при анализе и переводе учитывайте, что последнее слово является основным, а предшествующее поясняет его). Der Arbeitsplan, die Planarbeit, die Leichtindustrie, die Einwohnerbezahl, der Industriebetrieb, die Baustelle.
Ответ(ы):
Гость:
1)der Arbeitsplan(die Plan)-- план работы. 2)die Planarbeit (die Arbeit) -- плановая работа. 3)die Leichtindustrie(die Industrie) -- лёгкая промышленность 4)die Einwohnerbezahl(die Bezahl) -- численность населения 5)der Industriebetrieb(der Betrieb) -- промышленное предприятие 6)die Baustelle(die Stelle) -- стройка *главное слово -- в скобочках
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