I. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, затем переведите их письменно (при анализе и переводе учитывайте, что последнее слово является основным, а предшествующее поясняет его). Der Arbeitsplan, ...

Немецкий язык

I. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, затем переведите их письменно (при анализе и переводе учитывайте, что последнее слово является основным, а предшествующее поясняет его). Der Arbeitsplan, die Planarbeit, die Leichtindustrie, die Einwohnerbezahl, der Industriebetrieb, die Baustelle.

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