Помогите не могу решить составте словосочетание числительное+существительное поствте числительное и сущ. в твор.п.
Русский язык
Помогите не могу решить составте словосочетание числительное+существительное поствте числительное и сущ. в твор.п.
Ответ(ы):
Гость:
1. Пятый ряд Тв. пад Пятым рядом 2. Седьмая линия Седьмой линией 3. Третье место Третьим местом
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