C. Петя должен установить связь по интернету с 48 блоггерами. Через час работы ему о??талось установить связь числом блоггеров в два раза большим, чем он уже установил. Со сколькими блоггерами осталось установить связь.
Математика
C. Петя должен установить связь по интернету с 48 блоггерами. Через час работы ему о??талось установить связь числом блоггеров в два раза большим, чем он уже установил. Со сколькими блоггерами осталось установить связь.
Ответ(ы):
Гость:
1) 48:3= 16 Вроде так
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