C. Петя должен установить связь по интернету с 48 блоггерами. Через час работы ему о??талось установить связь числом блоггеров в два раза большим, чем он уже установил. Со сколькими блоггерами осталось установить связь.

Математика

C. Петя должен установить связь по интернету с 48 блоггерами. Через час работы ему о??талось установить связь числом блоггеров в два раза большим, чем он уже установил. Со сколькими блоггерами осталось установить связь.

Автор: Гость