В чем заключается ценность образования?
Обществознание
В чем заключается ценность образования?
Ответ(ы):
Гость:
1.Образование-это целенаправленная позновательная деятельность людей по получению знаний,умений,либо по их совершенствованию.2.Приоритетность образования определяется прежде всего самой сущностью образования,его направленностью на воспитания самостоятельного ,критически мыслящего гражданина,стремящегося к совершенствованию общества в котором он живет.
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