В чем заключается ценность образования?

Гость: Гость:

1.Образование-это целенаправленная позновательная деятельность людей по получению знаний,умений,либо по их совершенствованию.2.Приоритетность образования определяется прежде всего самой сущностью образования,его направленностью на воспитания самостоятельного ,критически мыслящего гражданина,стремящегося к совершенствованию общества в котором он живет.