Сочинение про весну напишите плз по абзацам

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Весна прекрасное время года! Весной текут ручьи,цветут цветы,прелетают птицы.А знаете как узнать настала весна или нет? Можно по календарю,а можно узнать по грачам.Грачи прилетают когда тепло.А я сегодня замел(а) что ворона гнездо готовила для птенцов.Это было замечательно! Мне нравется весна!