Помогите пожалуйста перевести!!! Заранее огромное спасибо!!!!
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести!!! Заранее огромное спасибо!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Даниэль Дэфо был известным английским писателем.Он написал его мировые известные романы: странные удивительные приключения Робинзона Круза когда ему было около 60 лет. История Робинзона Круза основана на реальных приключениях моряка, который жил в одиночестве 4 года в пустынноМ острове.Однако автор добавил некоторые приключения для своего персонажа.Когда Р К оказался один на острове,ему удалось. Использовать только вещи которые он имеет на острове.. Он также встретил чёрного человека которого он назвал Friday.Friday стал его другом. Когда книга была опубликована в 1719 она немедленно стала популярной.Defoe сделал его история такой реальной что все поверили в неё. Defoe не писал его книгу для детей.Но почти каждый ребёнок знает о Р К, как он научил ловить коз и делать горшки как он сделал зонтик и были сотни приключений.D D написал много других книг . Р К называли отцом английской прозы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростите выражение: 1) -0,2(2x-1)+4,2(0,5x-8x) 2) -(m+2n-7)-(-2m-5n+8) Решите уравнение: 3) 2(1-x)-4(2x+8)=8x+28 4)2(5-3x)=6-5x
Русский язык
Математика