Помогите пожалуйста перевести!!! Заранее огромное спасибо!!!!

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Даниэль Дэфо был известным английским писателем.Он написал его мировые известные романы: странные удивительные приключения Робинзона Круза когда ему было около 60 лет. История Робинзона Круза основана на реальных приключениях моряка, который жил в одиночестве 4 года в пустынноМ острове.Однако автор добавил некоторые приключения для своего персонажа.Когда Р К оказался один на острове,ему удалось. Использовать только вещи которые он имеет на острове.. Он также встретил чёрного человека которого он назвал Friday.Friday стал его другом. Когда книга была опубликована в 1719 она немедленно стала популярной.Defoe сделал его история такой реальной что все поверили в неё. Defoe не писал его книгу для детей.Но почти каждый ребёнок знает о Р К, как он научил ловить коз и делать горшки как он сделал зонтик и были сотни приключений.D D написал много других книг . Р К называли отцом английской прозы.