Краткое сообщение о кузьме минине и дмитр пожарском
Окружающий мир
Краткое сообщение о кузьме минине и дмитр пожарском
Ответ(ы):
Гость:
В 1612 освободили Русь от иноземного вторжения поляков. Пожарский был спонсор, Минин воеводой. Минин это не фамилия а псевдоним. Мина был его отец, а его звали Минин сын, так и пошло Минин. До сих пор ученые спорят был ли Минин на самом деле, и какая была его настоящая фамилия, кстати у меня редкая фамилия, один из историков и мою фамилию упоминает как возможную. Кстати даже не известно откуда Минин. Это национальные герои, и в их честь на красной площаде создан памятник.
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