Кремль в этом городе был возведен в XVII веке по приказу местного митрополита. 1)Вологда 2)Коломна 3)Астрахань 4)Ростов Великий
История
Кремль в этом городе был возведен в XVII веке по приказу местного митрополита. 1)Вологда 2)Коломна 3)Астрахань 4)Ростов Великий
Ответ(ы):
Гость:
Ответ № 4) Ростов Великий
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