Кремль в этом городе был возведен в XVII веке по приказу местного митрополита. 1)Вологда 2)Коломна 3)Астрахань 4)Ростов Великий

История
Кремль в этом городе был возведен в XVII веке по приказу местного митрополита. 1)Вологда 2)Коломна 3)Астрахань 4)Ростов Великий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ № 4) Ростов Великий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
К этому боярскому роду Петр 1 принадлежал по материнской доле.
Ответить
Биология
Фото стадий развития зародыша
Ответить
Математика
Средний возраст 11 игроков 23 года.Трое ушли и их средний возраст составляет 19 лет.Ч??му равен сред.возраст оставшихся игроков
Ответить
Математика
Как решить задачу В ящике было 28кг бананов, а в пакете 3кг апельсинов. Привезли 3 ящ??ка бананов и 27 пакетов апельсинов. Чего превезли больше-бан...
Ответить
Другие предметы
Ответьте на вопросы: 1. Размеры площадки в волейболе. 2. Вес волейбольного мяча. 3. Количество игроков на площадке во время игры. 4. Ам...
Ответить