Кремль в этом городе был возведен в XVII веке по приказу местного митрополита. 1)Вологда 2)Коломна 3)Астрахань 4)Ростов Великий

История

Кремль в этом городе был возведен в XVII веке по приказу местного митрополита. 1)Вологда 2)Коломна 3)Астрахань 4)Ростов Великий

Автор: Гость