Круг разделили на два сектора. известно, что угол одного сектора тупой. может ли угол второго сектора быть: 1)острым 2) прямым 3)тупым 4) развернутым?

Математика
Круг разделили на два сектора. известно, что угол одного сектора тупой. может ли угол второго сектора быть: 1)острым 2) прямым 3)тупым 4) развернутым?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисуем окружность, на ней отмечаем два радиуса перпендикулярно друг к другу (под прямым углом), другим цветом или на другой окружности отмечаем два радиуса под тупым углом
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