ABCD - прямоугольник. АС = 12 см, CD = 8 см. Найдите периметр треугольника АОВ, где точка О - точка пересечения диагоналей.

Гость: Гость:

Т.к точка О-середина пересечения диагоналей, то диагональ AC=12:2=6, т.к это прямоугольник, то диагонали у него равны, значит AO=OB=6, и т.к это прямоугольник, то у него и боковые стороны равны, значит CD=AB=8, и считаем периметр P=AO+OB+AB=6+6+8=20. Ответ 20