ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ ЛЮДИ!!! ОООООООООЧЧЧЕНЬ!!!!!!!! НУЖНО РЕШЕНИЕ И ОТВЕТ!!! В мастерской по изготовлению матрёшек работают резчики по дереву и художники. Один резчик может за день вырезать 5 матрёшек, а 1 художник за д...

Информатика
ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ ЛЮДИ!!! ОООООООООЧЧЧЕНЬ!!!!!!!! НУЖНО РЕШЕНИЕ И ОТВЕТ!!! В мастерской по изготовлению матрёшек работают резчики по дереву и художники. Один резчик может за день вырезать 5 матрёшек, а 1 художник за день расписывает 2 матрёшки. Мастерская получила заказ на изготовление 200 матрёшек, который необходимо выполнить за 20 дней (каждую матрёшку необходимо вырезать и расписать). Какое наименьшее число резчиков и художников должно быть в мастерской, чтобы мастерская успела выполнить заказ вовремя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200:5=40 дней будет делать 200 матрешек 1 резщик 40:20=2 количество требуемых резщиков 200:2=100 дней 1 художник 5 художников и 2 резщика
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