ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ ЛЮДИ!!! ОООООООООЧЧЧЕНЬ!!!!!!!! НУЖНО РЕШЕНИЕ И ОТВЕТ!!! В мастерской по изготовлению матрёшек работают резчики по дереву и художники. Один резчик может за день вырезать 5 матрёшек, а 1 художник за д...

Информатика

ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ ЛЮДИ!!! ОООООООООЧЧЧЕНЬ!!!!!!!! НУЖНО РЕШЕНИЕ И ОТВЕТ!!! В мастерской по изготовлению матрёшек работают резчики по дереву и художники. Один резчик может за день вырезать 5 матрёшек, а 1 художник за день расписывает 2 матрёшки. Мастерская получила заказ на изготовление 200 матрёшек, который необходимо выполнить за 20 дней (каждую матрёшку необходимо вырезать и расписать). Какое наименьшее число резчиков и художников должно быть в мастерской, чтобы мастерская успела выполнить заказ вовремя?

Автор: Гость