Какое значение имеет слово биодвигатель

Русский язык
Какое значение имеет слово биодвигатель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двигатель на био топливе.
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