Круглый торт разрезали с помощью четырёх прямолинейных разрезов так, что на каждом куске оказалась ровно одна розочка. Могло ли на торте быть ровно 10 розо чек?
Математика
Круглый торт разрезали с помощью четырёх прямолинейных разрезов так, что на каждом куске оказалась ровно одна розочка. Могло ли на торте быть ровно 10 розо чек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно и на 10 кусочков с розочками разрезать.
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