Смесь медных и цинковых опилок массой 10г. поместили в раствор соляной кислоты и нагрели до прекращения выделения газа. Масса оставшихся опилок составила 6 г. найдите массовую долю цинковыХ опилок в исходной смеси и объем выдел...
Химия
Смесь медных и цинковых опилок массой 10г. поместили в раствор соляной кислоты и нагрели до прекращения выделения газа. Масса оставшихся опилок составила 6 г. найдите массовую долю цинковыХ опилок в исходной смеси и объем выделиашегося газа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакція сол. кислоти з мідю не проход. Отже масса опілок, що залиш. =4 г.= цинк.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какой из приведенных кислот соответствует оксид cl2o3? (доказать реакцией) hcl, hclo, hclo2, hclo3, hclo4
Математика