Смесь медных и цинковых опилок массой 10г. поместили в раствор соляной кислоты и нагрели до прекращения выделения газа. Масса оставшихся опилок составила 6 г. найдите массовую долю цинковыХ опилок в исходной смеси и объем выдел...

Химия
Смесь медных и цинковых опилок массой 10г. поместили в раствор соляной кислоты и нагрели до прекращения выделения газа. Масса оставшихся опилок составила 6 г. найдите массовую долю цинковыХ опилок в исходной смеси и объем выделиашегося газа
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакція сол. кислоти з мідю не проход. Отже масса опілок, що залиш. =4 г.= цинк.
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