Смесь медных и цинковых опилок массой 10г. поместили в раствор соляной кислоты и нагрели до прекращения выделения газа. Масса оставшихся опилок составила 6 г. найдите массовую долю цинковыХ опилок в исходной смеси и объем выдел...

Химия

Смесь медных и цинковых опилок массой 10г. поместили в раствор соляной кислоты и нагрели до прекращения выделения газа. Масса оставшихся опилок составила 6 г. найдите массовую долю цинковыХ опилок в исходной смеси и объем выделиашегося газа

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