Почему в холодные дни во внутренней стороне окна появляются капли?
Физика
Почему в холодные дни во внутренней стороне окна появляются капли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окна потеют только по утрам. Как правило, с 8 до 10 часов утра.Окно потеет только в зимнее холодное время.Во всех комнатах все в порядке, но в одной постоянно запотевает окно.На подоконнике вода. В этой статье мы постараемся объяснить Вам, почему потеют пластиковые окна.
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