Почему в холодные дни во внутренней стороне окна появляются капли?

Гость: Гость:

Окна потеют только по утрам. Как правило, с 8 до 10 часов утра.Окно потеет только в зимнее холодное время.Во всех комнатах все в порядке, но в одной постоянно запотевает окно.На подоконнике вода. В этой статье мы постараемся объяснить Вам, почему потеют пластиковые окна.