Найти поговорки с вежливыми словами

Гость: Гость:

Учись доброму - дурное на ум не пойдет. Про доброе дело - говори смело. Жизнь дана на добрые дела. Как проживешь, так и прослывешь. Худо жить без ласкового слова. Не мудрен привет, а сердце покоряет. Ласковое слово лучше мягкого пирога. "Спасибо" - великое дело. Спеси боятся, а вежливость чтят. На всякие приветы надобно иметь ответы. Поклоном поясницы не переломишь. Стол спасибом красится. Добро творить - себя веселить. Доброго человека в красный угол сажают. Добро делаем - добро и снится. За доброго человека - сто рук. На добрый привет - добрый ответ. Доброе слово дороже богатства. Доброе слово - что дождь в засуху. Отметь как лучший пожалуйста