Определите название строфы в заданий 1 дописать предложение.В строфе ..... Строк,это....?

Литература
Определите название строфы в заданий 1 дописать предложение.В строфе ..... Строк,это....?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В строфе 5 строк, это пятистишие
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