Ребят пж скажите мне 3 предложения по цели высказывания

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Ребят пж скажите мне 3 предложения по цели высказывания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побудительное повествовательное вопросительное
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