Поділити слова на перенос юнга, мию, яблуко, пояс, євпаторія, читає, їдальня, стояв, приємно, їжак, країна, щітка, синє, поїзд, грає, заєць, конвалія, джміль, дзвінок, маслюк, гуляє, юшка, пісня, українська
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Поділити слова на перенос юнга, мию, яблуко, пояс, євпаторія, читає, їдальня, стояв, приємно, їжак, країна, щітка, синє, поїзд, грає, заєць, конвалія, джміль, дзвінок, маслюк, гуляє, юшка, пісня, українська
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юн-га,мию,яб-лу-ко,по-яс,Єв-па-торія,чи-тає,Їда-ль-ня,сто-яв,при-ємно,їжак,кра-їна,щіт-ка,си-нє,по-їзд,грає,за-єць,кон-ва-лія.
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