Поділити слова на перенос юнга, мию, яблуко, пояс, євпаторія, читає, їдальня, стояв, приємно, їжак, країна, щітка, синє, поїзд, грає, заєць, конвалія, джміль, дзвінок, маслюк, гуляє, юшка, пісня, українська

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Поділити слова на перенос юнга, мию, яблуко, пояс, євпаторія, читає, їдальня, стояв, приємно, їжак, країна, щітка, синє, поїзд, грає, заєць, конвалія, джміль, дзвінок, маслюк, гуляє, юшка, пісня, українська
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юн-га,мию,яб-лу-ко,по-яс,Єв-па-торія,чи-тає,Їда-ль-ня,сто-яв,при-ємно,їжак,кра-їна,щіт-ка,си-нє,по-їзд,грає,за-єць,кон-ва-лія.
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