Ребро второго куба в 2раза больше ребра первого куба. Найдите отношение объему второго круга
Математика
Ребро второго куба в 2раза больше ребра первого куба. Найдите отношение объему второго круга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исправляем в вопросе - "круга" на "куба". ДАНО v = a³ - объем куба A= 2*a - ребро в 2 раза больше. НАЙТИ V :v = ? РЕШЕНИЕ V = (2*a)³ = 2³ *a³ = 8*v - новый объем куба. Отношение V/v = 8 - ОТВЕТ увеличился в 8 раз. Дополнительно. Если изменение длины ребра = к, то: Периметр увеличился в - к раз Площадь увеличится в - к² раз Объем увеличится в - к³ раз.
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