Животный мир степей ( коротко )
Окружающий мир
Животный мир степей ( коротко )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нанду(страус),кайот,газель,корсак,шакал,ласка,хомяки и т.д
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