Переведите номер 3 пожалуйста

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My third favorite animal is a unicorn. unicorns come in different colors. they happen horn colors of the rainbow, and a great long mane. Unicorns I like the fact that they are unusual and lovely.
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