Помагите мне как зделать это

Гость: Гость:

Задача1. Мы имеем два одинаковых треугольника, т.е. при наложении они совпадут. у него стороны равны, углы равны. СD=6 ∠A=35 Задача2. Задача аналогична первой. Имеем два одинаковых треугольника СDM и CKM(по двум сторонам и углу между ними т.е. они подобны). Соответственные стороны равны.∠K=120.