Помагите мне как зделать это

Геометрия
Помагите мне как зделать это
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача1. Мы имеем два одинаковых треугольника, т.е. при наложении они совпадут. у него стороны равны, углы равны.  СD=6 ∠A=35 Задача2. Задача аналогична первой. Имеем два одинаковых треугольника СDM и CKM(по двум сторонам и углу между ними т.е. они подобны). Соответственные стороны равны.∠K=120.
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