2^x-2^y=1 2^3x-2^3y=7

Гость: Гость:

Делая замену 2^x = u, 2^y = v, получаем: u-v = 1 u^3 -v^3 = 7 Последнее уравнение раскладываем по формуле разности кубов: (u-v)(u^2 + uv +v^2) = 7 Пользуемся первым уравнением: u = v+1, имеем: (v+1)^2 +v(v+1) + v^2 = 7 v^2 + 2v + 1 + v^2 + v + v^2 = 7 3v^2 + 3v - 6 = 0 v^2 + v - 2 = 0 v1 = 1, v2 = -2. v2 не подходит, так как степень всегда больше нуля, так что: v = 1, u = 2. Отсюда x = 1, y = 0.