Сочинение на тему "Моя радость"
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Сочинение на тему "Моя радость"
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Гость:
Я очень люблю свою семью! Мы любим проводить вместе время и вечера , играть в настольные игры , и ходить на прогулки. У нас очень много всего общего , и нам очень приятно друг с другом общаться! Мы замечательно ладим друг с другом. Моя семья поддержит меня в трудную минуту и даст мне совет. Моя семья состоит из меня , мамы , папы.За ужином мы рассказываем истории, а также события нынешнего дня.Моя семья - это моя большая радость!
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