Пж краткое содержание о мертвой царевне и о семи богатырях
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Пж краткое содержание о мертвой царевне и о семи богатырях
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Гость:
Царь уезжает, а во время его отсутствия у царицы родилась дочь. Но царица умирает, едва возвратился ее муж. Царь долго горюет, но проходит год, и во дворце появляется новая царица. Эта женщина очень красива, но нрав у нее тяжелый: она завистлива, жестока и своенравна. У царицы есть волшебное зеркало, которое умеет говорить: каждый день царица любуется на свое отражение и всякий раз спрашивает зеркало, она ли самая красивая женщина в мире. И долгие годы зеркало правдиво отвечает, что прекраснее ее нет никого на свете. Но незаметно вырастает ее падчерица. У царевны появляется жених. Царица, наряжаясь перед зеркалом, как обычно, спрашивает, она ли самая красивая женщина в мире, ожидая услышать привычное: «Ты, царица, всех милее». Но на этот раз она слышит, что не она, а царевна, ее падчерица, прекраснее всех в мире. Тут и проявляется завистливая и злобная натура царицы: она зовет свою служанку и приказывает ей во что бы то ни стало погубить царевну: отвести ту в лес и бросить на съедение волкам. Чернавка, служанка царицы, действительно заманивает царевну в лесную глушь, исполняя волю своей жестокой госпожи. Царевна догадывается, что Чернавка замыслила ее погубить, и умоляет отпустить, обещая наградить ее, когда станет царицей. Чернавка на самом деле не испытывает к царевне злых чувств: она лишь выполняла приказание хозяйки, которое ей самой не по душе, поэтому она охотно отпускает царевну и возвращается к царице. Царица спрашивает, исполнено ли ее приказание, и Чернавка обманывает ее, уверяя, что связала царевну и оставила на съедение диким зверям. Царь горюет о пропавшей дочери, а Елисей, жених царевны, отправляется на поиски пропавшей невесты. Царевна, блуждая по лесу, выходит к большому дому, скрытому в чаще. Через некоторое время появляются и хозяева — семеро братьев-богатырей. Царевна остается в их доме, ведет хозяйство, но вскоре богатыри предлагают ей выбрать одного из них в мужья. Царевна отказывается, потому что у нее уже есть жених. Между тем царица, полагая, что ее падчерицу давно разорвали волки, вновь заводит беседу с волшебным зеркалом и узнает, что царевна жива. Царица угрозами добивается правды от своей служанки и решает сама погубить падчерицу. Для этого она переодевается старухой нищенкой и идет в лес, к дому семи богатырей, названых братьев царевны. Царевна, ничего не подозревая, радушно принимает странницу; лишь сторожевой пес, почуяв зло, громко лает на переодетую царицу и рвется с привязи. Царевна подает мнимой нищей милостыню, а та дарит ей красивое яблоко. Но на самом деле оно пропитано ядом, и едва царевна откусывает кусочек, как падает бездыханной. Возвращаются богатыри. Пес на их глазах проглатывает отравленное яблоко и умирает. Братья понимают, что царевна погибла из-за чей-то злобы и зависти. Сначала они собираются похоронить ее, но царевна кажется не мертвой, а спящей: поэтому братья кладут ее в хрустальный гроб и подвешивают его в горной пещере. Злая царица наконец слышит от зеркала долгожданный ответ, что она прекраснее всех на свете. Жених царевны ищет ее по всему свету, но нигде не находит пропавшую невесту. Наконец он спрашивает о ней у тех, кто видит все — у солнца, месяца и ветра. Солнце и месяц ничего не знают о судьбе царевны; и лишь ветер, вечный странник, рассказывает королевичу Елисею о горной пещере, в которой на шести цепях висит хрустальный гроб. В нем, говорит ветер, твоя невеста. Опечаленный королевич идет к горе, чтобы еще раз взглянуть на свою невесту. От отчаяния он разбивает гроб, и царевна внезапно оживает. Королевич и царевна возвращаются к ее отцу. В это время царица в очередной раз беседует с зеркалом и снова слышит о том, что царевна прекраснее ее. В приступе ярости царица разбивает зеркало. При встрече с царевной царица умирает от злобы и зависти. Сказка заканчивается свадьбой царевны и королевича. Сюжет, взятый Пушкиным за основу сказки, имеет глубокие корни. Сходный сюжет можно найти в балладе Жуковского «Спящая царевна» и в народной немецкой сказке, которая в литературной обработке братьев Гримм в разных переводах называется «Снегурочка» или «Белоснежка». Хотя и существует ряд отличий пушкинской «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» и других произведений, в которых использовался тот же сюжет, смысл этих произведений от них практически не меняется. Как и в большинстве сказок, в конце добро торжествует над злом: царевна выходит замуж за любимого, а ее мачеха умирает. Но в сказке Пушкина ярче, чем в сказке братьев Гримм, проявляются моральные качества героев: верность царевны своему избраннику, стремление королевича отыскать свою любимую и преданность сторожевого пса, умирающего от отравленного яблока. Кроме того, в сказке Пушкина злая мачеха умирает по неизвестной причине, то есть в результате высшего суда. То, как она оканчивает жизнь в «Белоснежке», подсказывает, что королеву настигает месть падчерицы, ее мужа и приютивших девушку гномов, которые заставляют ее плясать в раскаленных железных туфлях.
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