Пж краткое содержание о мертвой царевне и о семи богатырях

Гость: Гость:

Царь уезжает, а во время его отсутствия у ца­рицы родилась дочь. Но царица умирает, едва возвратился ее муж. Царь долго горюет, но прохо­дит год, и во дворце появляется новая царица. Эта женщина очень красива, но нрав у нее тяжелый: она завистлива, жестока и своенравна. У царицы есть волшебное зеркало, которое умеет говорить: каждый день царица любуется на свое отражение и всякий раз спрашивает зеркало, она ли самая красивая женщина в мире. И долгие годы зеркало правдиво отвечает, что прекраснее ее нет никого на свете. Но незаметно вырастает ее падчерица. У царевны появляется жених. Царица, наряжа­ясь перед зеркалом, как обычно, спрашивает, она ли самая красивая женщина в мире, ожидая услышать привычное: «Ты, царица, всех милее». Но на этот раз она слышит, что не она, а царевна, ее падчерица, прекраснее всех в мире. Тут и про­является завистливая и злобная натура царицы: она зовет свою служанку и приказывает ей во что бы то ни стало погубить царевну: отвести ту в лес и бросить на съедение волкам. Чернавка, служанка царицы, действительно заманивает царевну в лесную глушь, исполняя волю своей жестокой госпожи. Царевна догады­вается, что Чернавка замыслила ее погубить, и умоляет отпустить, обещая наградить ее, когда станет царицей. Чернавка на самом деле не ис­пытывает к царевне злых чувств: она лишь вы­полняла приказание хозяйки, которое ей самой не по душе, поэтому она охотно отпускает царе­вну и возвращается к царице. Царица спрашива­ет, исполнено ли ее приказание, и Чернавка об­манывает ее, уверяя, что связала царевну и оставила на съедение диким зверям. Царь горюет о пропавшей дочери, а Елисей, жених царевны, отправляется на поиски про­павшей невесты. Царевна, блуждая по лесу, выходит к большо­му дому, скрытому в чаще. Через некоторое вре­мя появляются и хозяева — семеро братьев-богатырей. Царевна остается в их доме, ведет хозяй­ство, но вскоре богатыри предлагают ей выбрать одного из них в мужья. Царевна отказывается, потому что у нее уже есть жених. Между тем царица, полагая, что ее падчерицу давно разорвали волки, вновь заводит беседу с волшебным зеркалом и узнает, что царевна жи­ва. Царица угрозами добивается правды от своей служанки и решает сама погубить падчерицу. Для этого она переодевается старухой нищен­кой и идет в лес, к дому семи богатырей, назва­ных братьев царевны. Царевна, ничего не подо­зревая, радушно принимает странницу; лишь сторожевой пес, почуяв зло, громко лает на пере­одетую царицу и рвется с привязи. Царевна по­дает мнимой нищей милостыню, а та дарит ей красивое яблоко. Но на самом деле оно пропита­но ядом, и едва царевна откусывает кусочек, как падает бездыханной. Возвращаются богатыри. Пес на их глазах проглатывает отравленное яб­локо и умирает. Братья понимают, что царевна погибла из-за чей-то злобы и зависти. Сначала они собираются похоронить ее, но царевна ка­жется не мертвой, а спящей: поэтому братья кладут ее в хрустальный гроб и подвешивают его в горной пещере. Злая царица наконец слышит от зеркала дол­гожданный ответ, что она прекраснее всех на свете. Жених царевны ищет ее по всему свету, но ни­где не находит пропавшую невесту. Наконец он спрашивает о ней у тех, кто видит все — у солнца, месяца и ветра. Солнце и месяц ничего не знают о судьбе царевны; и лишь ветер, вечный стран­ник, рассказывает королевичу Елисею о горной пещере, в которой на шести цепях висит хрус­тальный гроб. В нем, говорит ветер, твоя невеста. Опечаленный королевич идет к горе, чтобы еще раз взглянуть на свою невесту. От отчаяния он разбивает гроб, и царевна внезапно оживает. Королевич и царевна возвращаются к ее отцу. В это время царица в очередной раз беседует с зеркалом и снова слышит о том, что царевна прекраснее ее. В приступе ярости царица разби­вает зеркало. При встрече с царевной царица умирает от злобы и зависти. Сказка заканчива­ется свадьбой царевны и королевича. Сюжет, взятый Пушкиным за основу сказки, имеет глубокие корни. Сходный сюжет можно найти в балладе Жуковского «Спящая царевна» и в народной немецкой сказке, которая в литера­турной обработке братьев Гримм в разных перево­дах называется «Снегурочка» или «Белоснежка». Хотя и существует ряд отличий пушкинской «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» и других произведений, в которых использовался тот же сюжет, смысл этих произведений от них практически не меняется. Как и в большинстве сказок, в конце добро торжествует над злом: царе­вна выходит замуж за любимого, а ее мачеха уми­рает. Но в сказке Пушкина ярче, чем в сказке бра­тьев Гримм, проявляются моральные качества героев: верность царевны своему избраннику, стремление королевича отыскать свою любимую и преданность сторожевого пса, умирающего от отравленного яблока. Кроме того, в сказке Пуш­кина злая мачеха умирает по неизвестной причи­не, то есть в результате высшего суда. То, как она оканчивает жизнь в «Белоснежке», подсказывает, что королеву настигает месть падчерицы, ее мужа и приютивших девушку гномов, которые застав­ляют ее плясать в раскаленных железных туфлях.