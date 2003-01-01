Скажите пожалуйста как делать информатику y=7x^2-5x+2 Найти минимум на отрезке хє [ -3 ; 3 ] шаг 0,2

Информатика
Скажите пожалуйста как делать информатику y=7x^2-5x+2 Найти минимум на отрезке хє [ -3 ; 3 ] шаг 0,2
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