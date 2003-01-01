Скажите пожалуйста как делать информатику y=7x^2-5x+2 Найти минимум на отрезке хє [ -3 ; 3 ] шаг 0,2

Информатика

Скажите пожалуйста как делать информатику y=7x^2-5x+2 Найти минимум на отрезке хє [ -3 ; 3 ] шаг 0,2

Автор: Гость