Розкрити лексичне значення слів: опасистий,лохина
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Розкрити лексичне значення слів: опасистий,лохина
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ЛОХИ́НА, и, ж. Кущова рослина родини брусницевих з темно-синіми їстівними ягодами; голубика. ОПА́СИСТИЙ, а, е. Товстий, огрядний. Гладка, опасиста, здорова,
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