Круглый торт разрезали с помощью трех прямолинейных разрезоа так что на каждом куске оказалось ровна одна розочка.Могло ли на торте быть ровно 5 розочек

Математика
Круглый торт разрезали с помощью трех прямолинейных разрезоа так что на каждом куске оказалось ровна одна розочка.Могло ли на торте быть ровно 5 розочек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Немогло,так как при разрезании получилось 8 кусков  при условии ,что на каждом куске должна быть розочка,должно быть 5 кусков.(так как всего пять роз) получяется что нет,немогло
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