Надо написать доклад про планету Сатурн

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Интересно, что имя "Сатурн" произошло от римского имени Кронос, который был владыкой титанов в греческой мифологии. Слово "Сатурн" является корнем английского слова «суббота». Особенности планеты Сатурн. Планета Сатурн – шестая планета от Солнца и вторая по величине в Солнечной системе. Хотя другие газовые гиганты в Солнечной системе – Юпитер, Уран, Нептун – также имеют кольца, кольца Сатурна, без сомнения, самые необычные. Факт, что газовый гигант Сатурн состоит в основном из водорода и гелия. Сатурн является достаточно большим, чтобы содержать более 769 элементов и более массивным, чем любая другая планета, кроме Юпитера. Масса планеты Сатурн примерно в 95 раз больше массы Земли. Одним из самых интересных фактов Сатурна является то, что Сатурн имеет самую низкую плотность из всех планет и является менее плотным, чем вода – так что, если бы существовала достаточно большая ванная, чтобы поместить его, Сатурн будет плавать. Интересные факты и особенности Сатурна Интересно, что Сатурн находится дальше из всех планет, которую можно увидеть с Земли невооруженным человеческим взглядом. Желтые и золотые полосы, которые видны в атмосфере Сатурна являются результатом супер-быстрых ветров в верхних слоях атмосферы, скорость которых достигает 1100 миль/час (1800 км/час). Еще один интересный факт о Сатурне: Сатурн вращается быстрее, чем любая другая планета, кроме Юпитера, совершая один полный оборот за 10,5 часов. Это быстрое вращение стало причиной того, что планета Сатурн «придавливается» в экваторе и сглаживается на полюсах. Планета на 8000 миль (13000 км) шире в экваторе, чем между полюсами.