Составить 1 предложение в котором будет деепричастный и причастный обороты вмест??
Русский язык
Составить 1 предложение в котором будет деепричастный и причастный обороты вмест??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильно скучавший по своей маме мальчик, увидя ее, подбежал к ней и сильно обнял ее.
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