Охарактеризуйте состояние и поведение пугачева швабрина и гринева в начале главы
Литература
Охарактеризуйте состояние и поведение пугачева швабрина и гринева в начале главы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гринёв - порядочный, смелый. Пугачёв - умный, недальновидный. Швабрин - корыстный, нечистоплотный, ехидный.
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