Прочитайте текст выпишите грамматические основы из предложений первого и второг?? абзацев ,определите способы выражения подлежащих.
Русский язык
Прочитайте текст выпишите грамматические основы из предложений первого и второг?? абзацев ,определите способы выражения подлежащих.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом абзаце: Скольжение - подлежащее процесс извлечения смысла - сказуемое Он - подлежащее представляет собой опускание деталей - сказуемое Во втором абзаце: необходимо следовать - сказуемое
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