Придумать рассказ на любимуюпословицу
Литература
Придумать рассказ на любимуюпословицу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любимая пословица моей бабушки - " Свежо предание, да верится с трудом!" Эта пословица означает, что рассказанная история кажется неправдоподобной, выдуманной. Предание - это рассказ, поверье, передающееся из поколения в поколение. Я думаю, что происхождение этой пословицы такое: чем новее история, тем обычно она правдивее, к ней ничего не успели присочинить, а в данном случае, несмотря на новизну рассказаная история уже кажется неправдоподобной! Пословицы и поговорки - это устное народное творчество. Однако у этой пословицы можно найти автора. Это А.С Грибоедов. В его комедии " Горе от ума" есть множество крылатых фраз, которые люди считают пословицами.
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