Сколько грамм прореагирует с кислородом ,если в результате реакции образовался о??сид магния массой 2 грамма? С Дано: пожалуйста .
Химия
Сколько грамм прореагирует с кислородом ,если в результате реакции образовался о??сид магния массой 2 грамма? С Дано: пожалуйста .
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