Помогите пожалуйста с казаxским! Очень важно! 4-тапсырма
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста с казаxским! Очень важно! 4-тапсырма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жазғы мезгілде шипажайға алдын ала жазылу керек. Болар тойдың негізгі қиын тұсы келісім бойынша уақытын белгілеу. Интернет арқылы сатып алу кезінде белгілі төлем жүйесін таңдау сілтемесін басу арқылы төленеді. Демалыс кешенінде тегін қызметтерін қолдану өте тиімді.
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