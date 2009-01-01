На какие группы делятся горные породы и минералы по происхождению ?

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Широкие) классификация много... МИНЕРАЛ – вещество [а не смесь веществ], природное [а не искусственное], в твёрдом состоянии [а не жидкость, не газ, не плазма], образовавшееся в результате геологических процессов [а не антропогенных]. Это необходимые условия. Наличие кристаллической решётки необходимым условием не является. СИСТЕМАТИКА МИНЕРАЛОВ В СССР Данная систематика устарела. Современной является систематика минералов, утвержденная Международной минералогической комиссией (IMA) в 2009 г. Тип ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА класс Металлы класс Полуметалы класс Неметаллы класс Интерметаллиды Тип СЕРНИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ класс Сульфиды (селениды, арсениды, теллуриды) подкласс Сульфиды подкласс Сульфосоли Тип КИСЛОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ класс Окислы подкласс Простые окислы подкласс Сложные окислы подкласс Гидроокислы класс Силикаты подкласс Островные силикаты подкласс Цепочечные силикаты подкласс Кольцевые силикаты подкласс Листовые силикаты подкласс Каркасные силикаты класс Фосфаты, арсенаты, ванадаты класс Карбонаты класс Сульфаты класс Хроматы, вольфраматы, молибдаты класс Бораты класс Нитраты Тип ГАЛОГЕНИДЫ класс Хлориды, бромиды, иодиды класс Фториды Тип ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ класс Органические минералы СИСТЕМАТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОДКАТЕГОРИЯ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ Классификация тип Магматические горные породы тип Осадочно-вулканогенные горные породы тип Метаморфические горные породы тип Метасоматические горные породы тип Мигматиты тип Импактные (Коптогенные) горные породы тип Осадочные горные породы поищи ещё мои ответы) Такие дела, пиши.