2). Запишите число в стандартном виде: а). 48,16 ; б). 0,0184. 3). Выполните действия ( ответ округлите с точностью до 0,01 ): а). 4,12 + 26,1872 ; б). 3,2 • 21,34 ; в). 37,12 – 19,268 ; г). 9,162 : 3,25. 4). Вычислите : ...

Алгебра

2). Запишите число в стандартном виде: а). 48,16 ; б). 0,0184. 3). Выполните действия ( ответ округлите с точностью до 0,01 ): а). 4,12 + 26,1872 ; б). 3,2 • 21,34 ; в). 37,12 – 19,268 ; г). 9,162 : 3,25. 4). Вычислите : ( 1,72 • 6,3 + 8,2 ) : 5,42 – ( 0,16 ) 3

Автор: Гость