2). Запишите число в стандартном виде: а). 48,16 ; б). 0,0184. 3). Выполните действия ( ответ округлите с точностью до 0,01 ): а). 4,12 + 26,1872 ; б). 3,2 • 21,34 ; в). 37,12 – 19,268 ; г). 9,162 : 3,25. 4). Вычислите : ...
Алгебра
2). Запишите число в стандартном виде: а). 48,16 ; б). 0,0184. 3). Выполните действия ( ответ округлите с точностью до 0,01 ): а). 4,12 + 26,1872 ; б). 3,2 • 21,34 ; в). 37,12 – 19,268 ; г). 9,162 : 3,25. 4). Вычислите : ( 1,72 • 6,3 + 8,2 ) : 5,42 – ( 0,16 ) 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) а)48,16=4,816*10 б)0,0184=1,84* 3) а)4,12+26,1872=30,3072≈30,31 б)3,2*21,34=68,288≈68,29 в)37,12-19,268=17,852≈17,85 г)9,162:3,25≈2,82 4) (1,72*6,3+8,2):5,42-(0,16)3=19,0366:5,42-0,48=3,5-0,48=3,02
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